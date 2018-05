Bahia busca classificação contra o Blooming na Sul-Americana para afastar crise

O último classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana será conhecido nesta quarta-feira. Em crise devido ao início ruim no Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Blooming, da Bolívia, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador, querendo se juntar a Atlético Paranaense, São Paulo, Fluminense e Botafogo. O Atlético Mineiro foi o único brasileiro que não avançou.

+ Grêmio recebe Defensor para garantir liderança no Grupo A da Copa Libertadores

A primeira partida entre os dois times aconteceu há mais de um mês, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, e os bolivianos venceram por 1 a 0. Para passar de fase, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Se o time baiano devolver o placar, a decisão vai para os pênaltis.

O momento do Bahia não é nada bom. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas cinco pontos em seis jogos, o time foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0, em São Paulo. Irritados com os recentes resultados, membros de uma torcida organizada invadiram o CT do Fazendão na última segunda-feira e conversaram com alguns jogadores, além do técnico Guto Ferreira.

Através de uma nota oficial, a diretoria tricolor considerou "condenável que torcedores invadam o centro de treinamento do clube, constrangendo atletas e funcionários dentro do seu ambiente de trabalho" e disse que "se colocou à disposição do grupo para uma reunião no dia seguinte, mas a proposta não foi aceita".

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, antes do treinamento que foi fechado para a imprensa, Guto Ferreira falou sobre a conversa com os torcedores. "Não foi uma coisa programada, mas foi um bate-papo a respeito da equipe". O treinador também antecipou os desfalques do goleiro Douglas Friederich e do atacante Edigar Junio. Com um desconforto muscular, o primeiro vai ficar no banco de reservas porque o Bahia só tem ele e Anderson inscritos para a posição.

O adversário do Bahia também vive um momento conturbado. No último dia 13, o Blooming foi derrotado em casa pelo Jorge Wilstermann, por 3 a 1, e não avançou para as semifinais do Campeonato Boliviano, pois já havia perdido na ida por 3 a 0. O time do técnico Erwin Sanchez perdeu as últimas quatro partidas que fez.