Bahia busca primeira vitória fora de casa para espantar má fase

O momento do Bahia não é bom. Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil pelo Grêmio e em queda no Campeonato Brasileiro, o time volta a campo neste domingo, contra a Chapecoense, às 11 horas, querendo encerrar alguns jejuns.

Ainda distante da zona de rebaixamento, com 15 pontos, o Bahia não sabe o que é vencer fora de casa no Brasileirão. São dois empates (Ceará e São Paulo) e três derrotas (Internacional, Athletico-PR e Botafogo). Além disso, são seis partidas seguidas sem ganhar.

O técnico Roger Machado comandou um treinamento na manhã de sexta-feira no CT do Corinthians, em São Paulo, antes de embarcar para Chapecó. O lateral-direito Nino Paraíba, o volante Elton e o atacante Élber seguem vetados pelo departamento médico.

Além deles, Arthur Caíke é desfalque após ter sido expulso no empate sem gols com o Cruzeiro. Tudo leva a crer que Lucca fará sua estreia como titular - entrou no decorrer do último jogo.

"Vou procurar me adaptar o mais rápido possível. A rapaziada me recepcionou muito bem. Estou me sentindo melhor a cada dia. Vou me adaptar ao jeito que o Roger trabalha. Com o tempo vou me encaixando e as coisas vão acontecer naturalmente", comentou o atacante, emprestado pelo Corinthians até julho de 2020.