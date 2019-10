Bahia busca reabilitação em casa contra concorrente direto pelo G-6

O Bahia faz na noite deste sábado, a partir das 19 horas, um confronto direto com o Internacional por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 28ª rodada será na Arena Fonte Nova, onde o time de Roger Machado não tem um bom retrospecto recente.

Nas últimas três partidas que fez como mandante, o Bahia perdeu duas vezes (2 a 1 para Ceará e Athletico-PR) e empatou sem gols com o São Paulo. A sequência negativa não permitiu que o time entrasse no G-6, aparecendo na oitava colocação, com 41 pontos.

"A preocupação existe sempre quando você não vence, mas a sequência negativa em casa não nos gera preocupação. A gente não se sente pressionado de jogar em casa por conta disso. O que nos pressiona é a vontade de entrar na zona de classificação da Libertadores e continuar", diz Roger Machado.

O último treino antes da partida foi realizado na manhã desta sexta-feira e fechado para a imprensa. Apesar de ter participado da atividade, o lateral-esquerdo Moisés ainda não será utilizado. Assim, Giovanni segue entre os titulares.

Se confirmou a ausência de Moisés, Roger Machado não deu pistas sobre o substituto do suspenso Élber e também deixou no ar a possibilidade de Guerra perder espaço no time titular. Marco Antônio e Arthur Caíke seriam as opções para ambas as situações.