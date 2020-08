Bahia busca segunda vitória no Brasileirão para afastar de vez a crise

O Bahia começou o Campeonato Brasileiro pressionado, com a torcida protestando contra a diretoria, comissão técnica e jogadores. Mas a vitória sobre o Coritiba, por 1 a 0, na última quarta-feira, deixou o clima mais leve.

Para afastar de vez a crise e garantir maior tranquilidade ao técnico Roger Machado, o Bahia busca a segunda vitória em dois jogos neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada.

Como o Bahia disputou a final do Campeonato Baiano no último final de semana - foi campeão nos pênaltis -, o jogo contra o Botafogo, no Rio, pela primeira rodada, acabou sendo adiado.

"Como profissional do futebol há quase 30 anos, eu procuro administrar as pressões com a maior naturalidade possível e não permitir que elas influenciem nas minhas decisões", disse Roger.

Artilheiro do Bahia na temporada, com sete gols, o atacante Gilberto está recuperado de uma contusão no joelho e volta a ficar à disposição depois de quase um mês afastado dos gramados.

No entanto, por conta do longo período sem jogar, Gilberto deve iniciar como opção no banco de reservas. Tudo indica que Roger vai manter a formação da última rodada, com o meia Rodriguinho atuando como "falso 9".