Bahia concentra forças para 'decisão' contra o São Paulo pelo Brasileirão

O Bahia encara o duelo deste domingo contra o São Paulo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro - a última do primeiro turno -, como uma verdadeira decisão para a sequência da competição.

A equipe baiana, afinal, soma 20 pontos, apenas um a mais do que o adversário deste domingo. E, se vencer, não apenas abrirá uma boa distância de um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, como terminará o primeiro turno em uma situação mais confortável para a segunda metade do campeonato.

"Estamos disputando o mesmo campeonato e trata-se de uma decisão, uma final. O treinador que conseguir colocar isso na cabeça dos atletas vai sair com o resultado melhor", garantiu o técnico interino Preto Casagrande, que segue no comando enquanto a direção do Bahia não anuncia o substituto de Jorginho. "Nós precisamos de sabedoria. Jogos difíceis não são somente decididos na vontade. Tem de ter inteligência e saber o momento certo para atacar".

Se terá o desfalque do suspenso Matheus Reis para o importante duelo, Preto Casagrande contará com os reforços do lateral-esquerdo Armero e do meia-atacante Allione, que estão recuperados de contusão e podem iniciar como titulares.