Bahia confia nas voltas de Anderson e Zé Rafael em duelo com o Sport

Um dos mais tradicionais confrontos da região nordeste agita a briga contra o rebaixamento nesta quarta-feira, às 19h30, quando o Bahia recebe o Sport na Fonte Nova, em Salvador, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para esse confronto, o técnico Enderson Moreira deve alterar o time, já que conta com os retornos do goleiro Anderson, recuperado de uma conjuntivite, e do meia Zé Rafael, que ficou de fora do último jogo por lesão muscular.

A tendência é que Anderson retorne na vaga de Douglas, que teve de deixar a última partida com lesão no joelho. No meio de campo, Zé Rafael deve assumir a vaga que foi ocupada por Élber.

Após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-PR, no último domingo, Enderson ressaltou o desgaste pelo qual os atletas vêm passando com a sequência de jogos. E pediu superação aos seu jogadores.

"A gente vai completar 12 jogos assim: quarta e domingo. E vamos ter que continuar enfrentando isso, sem justificar nada, sem pegar bengala. A gente precisa passar por cima. Sabemos que temos qualidade para fazer jogos melhores. Nossa preocupação tem sido recuperar os atletas e é isso que a gente vai buscar para quarta-feira", analisou.