Bahia confirma acerto com o atacante Souza, ex-Corinthians

SALVADOR - A diretoria do Bahia anunciou nesta quarta-feira três reforços para a temporada 2011, quando retornará à elite do futebol brasileiro. O atacante Souza, que pertence ao Corinthians, é a principal contratação do time de Salvador.

O jogador, que defendia a equipe paulista desde 2009, chegou ao Bahia por empréstimo, sem custos, e deverá ficar até o final do ano que vem. Com pouco interesse no atleta, o Corinthians pagará parte do seu salário durante a vigência do vínculo com o time baiano.

Contratado a pedido de Mano Menezes, Souza teve poucas chances no time, sempre à sombra dos titulares Ronaldo, Jorge Henrique e Dentinho. E não conseguiu conquistar a confiança da torcida quando recebeu oportunidades na equipe principal. No meio deste ano, o atacante quase acertou com o Santos. Mas o acordo não vingou porque o Corinthians não aceitou pagar metade do salário do atleta.

Mais reforços. Além de anunciar Souza, o Bahia confirmou as chegadas do meia Magno e do atacante Bruno Paulo. Magno, de 22 anos, já teve passagens por Flamengo, Vasco e Marítimo, de Portugal. O outro reforço, de 20 anos, passou pela base do Flamengo e defendeu as camisas do Vasco e do Palmeiras.