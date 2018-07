Bahia cresce no segundo tempo, bate o CRB por 3 a 0 e vira vice-líder da Série B O Bahia fez bem o dever de casa e vai dormir na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, os baianos derrotaram o CRB por 3 a 0, no estádio de Pituaçu, em Salvador, em jogo válido pela oitava rodada. Com a terceira vitória seguida, chegou aos 17 pontos, em segundo lugar, deixando para trás o Atlético Goianiense, com 16, que enfrenta o Vasco neste sábado. O time alagoano é o sétimo com 12.