Bahia de Feira x Bahia: veja como assistir ao vivo ao jogo

Bahia de Feira e Bahia se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, na Bahia, pela primeira partida da final do Campeonato Baiano. Quem vencer sairá em vantagem na disputa, pois o confronto de volta está marcado para o domingo seguinte, dia 21, na Fonte Nova, em Salvador.

Bahia de Feira x Bahia terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para a Bahia) e o canal Premiere para o todo o Brasil.

Em caso de igualdade de resultados, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols no confronto. Se a igualdade permanecer, a decisão do campeão sairá na disputa de pênaltis.

O Bahia busca seu 48º título do Estadual, o segundo consecutivo, pois venceu o Campeonato Baiano em 2018. O time terminou a primeira fase da competição na terceira posição e na semifinal despachou o Atlético-BA com duas vitórias, uma por 3 a 0, em casa, e a segunda por 2 a 0, no campo do rival em Alagoinhas.

Do outro lado, o Bahia de Feira teve a melhor campanha da primeira fase, com 16 pontos em nove partidas, terminando com um ponto a mais que o Bahia. Na semifinal, que não contou com o Vitória, a equipe superou o Vitória da Conquista e garantiu vaga na decisão. A equipe de Feira de Santana busca seu segundo título estadual - o primeiro foi em 2011.