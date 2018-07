Bahia, de Kleina, tem reforços para enfrentar Criciúma em Salvador

Apesar de perder o volante Fahel para a partida contra o Criciúma, nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Bahia, Gilson Kleina, vai contar com os retornos do lateral-esquerdo Guilherme Santos, do meia-atacante Marcos Aurélio e do atacante Rhayner para a partida.

Guilherme Santos e Rhayner voltam após cumprir suspensão no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, em São Paulo, no último sábado, enquanto que Marcos Aurélio, recuperado de uma gripe, foi liberado pelo departamento médico do clube.

O substituto de Fahel deve ser o volante Uelliton, que foi elogiado por Gilson Kleina após os treinamentos para a partida. "É um jogador com muita qualidade no passe e com presença nas jogadas aéreas", afirmou o treinador. Com 14 pontos, na penúltima posição do Brasileirão, o Bahia luta para sair da zona do rebaixamento.