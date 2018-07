Bahia demite Rogério Lourenço

A derrota por 3 a 0 para o Vitória no Barradão deixou ainda mais complicada a situação do Bahia no estadual, que ocupa a penúltima posição do Grupo 1 do Baiano após terem sido jogadas cinco das doze rodadas da primeira fase. Esta colocação levaria o time tricolor a jogar o quadrangular da morte, que definirá os dois rebaixamentos.

Em cinco jogos, o Bahia venceu apenas uma vez (o Feirense), empatou outra (com o Ipitanga), e perdeu para Vitória, Fluminense e Serrano. Desta forma, a demissão de Rogério Lourenço já era dada como certa em caso de derrota no Barradão.

Na sua despedida do Bahia, Lourenço prometeu seguir torcendo pelo sucesso da equipe. "Agradeço a toda diretoria do Bahia, ao presidente Marcelo Guimarães Filho, ao professor Paulo Angioni (diretor de futebol do Bahia) e aos funcionários do clube, que confiaram em mim e apoiaram nosso trabalho. Infelizmente, os resultados não vieram e todo torcedor do Bahia, que sempre me passava incentivo nas ruas, pode ter certeza que estarei torcendo pelo sucesso deste clube e também deste grupo de atletas que está se formando", comentou.

Rogério Lourenço foi contratado no final do ano passado para substituir Márcio Araújo, que deixou o Bahia após conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Ele treinou o time apenas nas cinco partidas do Baiano.