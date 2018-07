Bahia demite técnico Doriva após derrota em casa na Série B

O técnico Doriva não resistiu à derrota do Bahia para o Londrina por 2 a 1, em casa, neste sábado. O jogo, válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu de tarde e, à noite, a diretoria do clube optou por demitir o treinador.

Ao longo da partida, a torcida já mostrava sua impaciência com o treinador com vaias e gritos de "adeus, Doriva", vindo das arquibancadas. Mesmo assim, o diretor de futebol do Bahia, Nei Pandolfo, negou a possibilidade de demissão do técnico na saída da Fonte Nova.

Ao contrário do que o dirigente afirmou, o técnico não resistiu e durante a madrugada o clube publicou uma nota oficial explicando a situação. Com 17 pontos, o Bahia é o quinto colocado da Série B, com a mesma pontuação do Náutico, que está em quarto, mas a última derrota custou a vaga dentro do G-4.

Com Doriva no comando, o Bahia conquistou 23 vitórias, obteve seis empates e sofreu sete derrotas. "O departamento de futebol profissional e toda a diretoria tricolor agradecem pelos serviços prestados por Doriva e seus auxiliares, Eduardo Souza e Anselmo Sbragia e desejam sucesso no prosseguimento de suas carreiras", afirmou o clube, em nota.