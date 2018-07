Bahia derrota o Sport e deixa a zona de rebaixamento

Com um gol do lateral-direito Railan, aos 26 minutos do segundo tempo, o Bahia venceu o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe baiana chegou aos 26 pontos e deixou a zona de rebaixamento, agora na 15.ª colocação. Já o time pernambucano permaneceu com 35 e segue na zona intermediária da tabela de classificação.

O Sport foi melhor no primeiro tempo. Dominou a posse de bola e, trocando passes com paciência, tentava encontrar brechas na defesa do Bahia. Assim, criou três boas oportunidades, a melhor delas aos 25 minutos, com Ibson concluindo à esquerda do gol após uma bela troca de passes iniciada pelo próprio meia, no campo de defesa. Ao Bahia restavam os contra-ataques, mas o time mandante não conseguia concluir as jogadas.

O Bahia voltou melhor no segundo tempo. Com o meia Emanuel Biancucchi no lugar do meia atacante Marcos Aurélio, o time ganhou densidade no meio de campo e passou a pressionar o Sport, que, sem jogadores de velocidade no ataque, não conseguia revidar as investidas da equipe baiana.

E foi na base da pressão que o Bahia conseguiu o seu gol, aos 26 minutos. O atacante Willian Barbio, que havia acabado de entrar no lugar do lateral-direito Diego Macedo - que estava improvisado como meia -, avançou pela esquerda e cruzou. A zaga do Sport não conseguiu cortar e a bola sobrou para o atacante Rafinha, que dividiu com o goleiro Magrão. No rebote, Railan, livre, empurrou para o gol.

Em vantagem no placar, o Bahia passou a administrar a vantagem, tentando manter a posse de bola. Nos últimos cinco minutos, o Sport ensaiou uma pressão, chegou a exigir uma boa defesa de Marcelo Lomba, após belo chute do volante Rithely, da intermediária, mas não conseguiu o empate.

Na próxima rodada, a 25.ª, o Sport recebe o líder Cruzeiro, no Recife, neste sábado, às 18h30. Já o Bahia enfrenta o Flamengo, novamente em Salvador, neste domingo, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 0 SPORT

BAHIA - Marcelo Lomba; Railan, Demerson, Lucas Fonseca e Guilherme Santos; Rafael Miranda, Uelliton, Diego Macedo (Willian Barbio), Marcos Aurélio (Emanuel Biancucchi) e Rafinha (Fahel); Kieza. Técnico: Gilson Kleina.

SPORT - Magrão; Vitor, Henrique Mattos, Durval e Renê; Rithely, Ronaldo (Wendel), Ibson (Ananias) e Felipe Azevedo (Danilo); Diego Souza e Neto Baiano. Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Railan, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Fonseca e Kieza (Bahia); Henrique Mattos, Ronaldo e Diego Souza (Sport).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).