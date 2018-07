Bahia derrota Sport e assume a liderança da Série B

Com sua quarta vitória na competição, o time comandado por Renato Gaúcho, ainda invicto, assumiu a liderança, com 13 pontos. O clube pernambucano, que anunciou o técnico Toninho Cerezo, segue sem vencer. Ocupa a zona de rebaixamento, com apenas um ponto. O novo treinador assistiu ao jogo das tribunas.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado neste sábado. Jogando com o apoio da torcida, os donos da casa foram mais eficientes no ataque e abriram o placar, aos 31 minutos. Após cruzamento do lateral Apodi, pela direita, o meia Rogerinho finalizou duas vezes antes de acertar o canto direito do goleiro Magrão.

O Sport voltou motivado para o segundo tempo, mas acabou levando o segundo gol logo aos seis minutos. Após uma saída errada do volante Moisés, o lateral Ávine disparou em velocidade e, da entrada da área, finalizou no canto direito.

O segundo gol desanimou os visitantes, que até tentaram armar uma pressão nos minutos finais da partida. Mas acabaram parando na defesa do Bahia, eficiente ao segurar o placar.

Na próxima terça-feira, às 19h30, o Bahia volta a campo para enfrentar o Icasa, no Estádio Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte. O Sport vai encarar o Paraná no mesmo dia, às 21 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.

Ficha Técnica:

Bahia 2 x 0 Sport

Bahia - Omar; Apodi, Nen, Alisson e Ávine; Bruno Silva, Marcone, Ananias (Abedi, depois Leandro), Rogerinho e Vander; Rodrigo Gral (Itacaré). Técnico: Renato Gaúcho.

Sport - Magrão; Renato, Igor, César e Dutra; Tobi, Moisés, Germano, Eduardo Ramos e Adriano Pimenta (Kássio); Dairo (Pedro Júnior). Técnico: Levi Gomes (interino).

Gols - Rogerinho, aos 31 minutos do primeiro tempo. Ávine, aos 6 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Vander (Bahia); Renato, Dutra e César (Sport).

Árbitro - Djalma José Beltrami Teixeira (RJ).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Pituaçu, em Salvador (BA).