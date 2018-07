Bahia desafia o Cruzeiro para manter boa sequência em casa no Brasileirão

A força da torcida local tem sido decisiva para o Bahia nesta temporada. E, novamente, nesta quinta-feira, a equipe espera que o fator mando seja decisivo para encarar o Cruzeiro, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na decisão da Copa do Nordeste, por exemplo, realizada no final de maio, o Bahia contou com a força da torcida para vencer o Sport e conquistar o troféu. E, no Brasileirão, a equipe soma seis pontos em quatro partidas - todos obtidos em Salvador.

A força do Bahia em Salvador é tão decisiva que até o recém-contratado Jorginho já notou. "Aqui é um lugar de alegrias. Você se sente bem. Já me sinto em casa aqui e fiquei muito feliz pela aceitação", destacou o treinador. "Espero retribuir com grandes triunfos em casa - e fora também".

Mas, para a partida desta quinta-feira, Jorginho terá um importante desfalque: o volante Edson, diagnosticado com um estiramento moderado em um ligamento do joelho direito. Juninho, que o substituiu durante a vitória sobre o Atlético Goianiense, na última segunda, deve ser mantido na posição.