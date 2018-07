Bahia deve manter esquema com 3 na zaga no Maracanã Apesar dos três gols sofridos na derrota em casa para o Cruzeiro (por 3 a 1), na última quarta-feira, o técnico Cristóvão Borges deve manter o time do Bahia com o esquema tático com três zagueiros. Dessa vez, o desafio é contra o Fluminense, neste sábado, a partir das 18h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.