Bahia deve ter mudanças no time para enfrentar Botafogo

Para tentar melhorar o rendimento do time na partida deste domingo, às 16 horas, contra o Botafogo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cristóvão Borges prepara mudanças na equipe, mas faz mistério sobre as alterações.

"Penso em mudar, em função do adversário e para manter a competitividade do time", disse o treinador. "Podemos trocar algumas peças também para preservar alguns atletas porque a partida contra o Internacional foi muito desgastante".

Desfalque certo do time para a partida é o volante Fabrício Lusa, que jogou improvisado como lateral direito, mas foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os dois jogadores do elenco especializados na posição, Madson e Angulo, disputam a vaga.