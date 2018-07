Bahia deve ter Obina no ataque contra o Coritiba Responsável pelo gol aos 40 minutos do segundo tempo que livrou o Bahia da derrota em casa para o Criciúma, na última quarta-feira, o atacante Obina deve ser o substituto de Fernandão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no comando do ataque do time na partida contra o Coritiba, neste domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.