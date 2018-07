Bahia duela contra 'favorito' Corinthians preocupado em acertar o último passe

O Bahia tem nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, um difícil desafio diante do Corinthians, equipe "a ser batida" na competição segundo o técnico Jorginho.

E, para surpreender o líder do campeonato em seus domínios, o treinador já diagnosticou o que será preciso nesta quinta-feira: transformar o bom desempenho em maior poderio ofensivo ao, sobretudo, melhorar o "último passe".

"O que eu digo (que precisa melhorar) não são os chutes a gol, mas o passe final. Essa tomada de decisão final tem sido um pouco equivocada", avaliou Jorginho, que destacou a qualidade do adversário. "Com certeza, o Corinthians é a equipe a ser batida. Joga um futebol de qualidade, já tinha uma base muito boa. Precisamos reconhecer o trabalho do Carille. O time joga em altíssima qualidade".

O treinador, aliás, tem um importante reforço para sanar o problema do passe: o meia Régis, recuperado de contusão. Sem ritmo, contudo, ele deve iniciar no banco de reservas. Outros atletas que voltaram a ser relacionados são Lucas Fonseca, Matheus Sales, Régis, Allione e Gustavo. Já o volante Edson, após sofrer um entorse, acabou vetado.