Bahia e ABC também garantem vaga na Copa do Brasil

SÃO PAULO - Além de Palmeiras e Inter, mais dois times garantiram nesta quarta-feira a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Bahia e ABC conseguiram vencer seus confrontos e avançaram na competição. A noite ainda teve outros dois jogos, ambos de ida, que não tiveram definição antecipada da vaga.

O Palmeiras passou sufoco nesta quarta-feira no Pacaembu, mas, com dois gols marcados já nos acréscimos, venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0, revertendo a derrota por 2 a 1 que tinha sofrido no jogo de ida em São Luís. Assim, avançou para enfrentar o Avaí na terceira fase da competição.

O Inter teve uma classificação bem mais tranquila. Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, o time gaúcho recebeu o Cuiabá nesta quarta-feira no Beira-Rio e goleou por 4 a 1, com dois gols de Alex, um de Rafael Moura e outro de Fabrício. O próximo adversário será Chapecoense ou Ceará.

Também nesta quarta-feira, o Bahia sofreu para virar em cima do América-MG, fazendo por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Assim, conseguiu se classificar, após ter empatado por 0 a 0 no jogo de ida em Belo Horizonte. O próximo desafio do time baiano na competição é o Corinthians.

Já o ABC foi nesta quarta-feira ao Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e ganhou de virada do Atlético-GO por 2 a 1. Como o jogo de ida em Natal tinha terminado 1 a 1, o time potiguar garantiu a sua classificação para a terceira fase, quando vai enfrentar o Novo Hamburgo.

Assim, já estão definidos cinco confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, que será disputada somente depois da realização da Copa do Mundo: Vasco x Ponte Preta, Novo Hamburgo x ABC, Palmeiras x Avaí, Fluminense x América-RN e Corinthians x Bahia.

Ainda nesta quarta-feira, Botafogo-PB e Santa Cruz empataram por 1 a 1 no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). E o Ceará ganhou da Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, em Chapecó. O jogo de volta desses dois confrontos está marcado para acontecer apenas no dia 23 de julho.