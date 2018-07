Bahia e Botafogo ficam no 1 a 1 em Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Botafogo entra momentaneamente no G-4, que era o seu objetivo nesta partida. Já o Bahia, sem Jóbson, sua principal estrela, tentava o seu primeiro triunfo dentro de casa neste campeonato, o que mais uma vez não aconteceu. O empate deixa o time tricolor por enquanto no 14.º lugar.

Como mandante, o Bahia já fez quatro jogos. Foram três empates, contando com o deste domingo, uma derrota e nenhuma vitória, um dos piores desempenhos na história do time no campeonato.

Durante todo o primeiro tempo, enquanto o Botafogo o Bahia, nenhum lance importante se verificou por parte dos donos da casa em direção ao gol adversário. No campo dos cariocas, porém, a movimentação era outra. Foi Elkeson que, em cobrança de falta, chutou direto para o fundo da rede de Marcelo Lomba, abrindo o placar, aos 20 minutos. Golaço. O meia foi revelado pelo Vitória, maior rival do Bahia, e chegou há poucos meses ao Rio.

Ainda na primeira etapa, minutos após o gol de Elkeson, por pouco Herrera não ampliou a vantagem do Botafogo. Ao lançar na direita, ele chutou forte, mas a bola bateu na trave.

"Esse primeiro tempo não foi bom. O time está lento, mas vamos melhorar", prometeu René Simões ao deixar o campo no intervalo.

Atendendo às cobranças dos torcedores, a equipe de René voltou a campo com Gabriel e Maranhão nos lugares de Ricardinho e Marcos, respectivamente. O objetivo era deixar o time mais veloz. E a torcida mostrou que tinha razão. Aos 6 minutos, Gabriel cruzou na área, a defesa falhou, Júnior tentou marcar, mas Renan defendeu.

O gol de empate só saiu aos 32 do segundo tempo, dos pés de Fahel, que fez o seu primeiro gol com a camisa tricolor ao acertar uma cabeçada no ângulo de Renan. O volante, no primeiro semestre, foi dispensado do Botafogo.

BAHIA - 1 - Marcelo Lomba; Jancarlos, Paulo Miranda, Titi, Marcos (Maranhão, Rafael); Fahel, Marcone, Diones, Ricardinho (Gabriel); Lulinha e Júnior. Técnico: René Simões.

BOTAFOGO - 1 - Renan; Márcio Azevedo (Tiago Galhardo), Fábio Ferreira, Antônio Carlos, Alessandro; Elkeson, Lucas Zen, Somália (Leo), Maicosuel; Lucas; Herrera (Caio). Técnico: Caio Júnior.

Gols - Elkeson, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Fahel, aos 32 minutos do segundo tempo; Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS); Cartões amarelos - Marcone, Lulinha, Somália e Márcio Azevedo; Renda - R$ 787 897,50; Público - 32.157 pagantes; Local - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).