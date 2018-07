Bahia e Criciúma empatam sem gols no Campeonato Brasileiro

Em uma partida de pouca inspiração, Bahia e Criciúma ficaram no 0 a 0, na noite desta quarta-feira, em Salvador, resultado que mantém os dois times na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia, ainda na zona de rebaixamento, agora na 18ª posição, chegou aos 15 pontos, apenas um a mais que o Palmeiras, o último da competição. Já a equipe catarinense foi aos 17 pontos e está na 14ª colocação.

O primeiro tempo da partida foi marcado pela disposição física e pela falta de criatividade e precisão dos jogadores das duas equipes. O Criciúma iniciou o jogo tentando surpreender o Bahia, pressionando a saída de bola induzindo o adversário ao erro.

A postura agressiva do time visitante, porém, durou pouco mais de dez minutos. Dali até o fim da etapa, a partida foi marcada por muitas faltas e poucas oportunidades de gol. Se o Bahia teve mais posse de bola, o Criciúma levou mais perigo ao gol adversário, mas falhou nas poucas chances criadas.

O roteiro do primeiro tempo foi o mesmo do segundo. O time catarinense pressionou o Bahia nos primeiros minutos, chegou a forçar o goleiro Marcelo Lomba a uma boa defesa logo no reinício da partida, mas a postura durou pouco.

O jogo se arrastou, entre erros de passes e faltas, até os 40 minutos, quando a equipe da casa ensaiou uma pressão final na tentativa de obter a vitória. Os repetidos erros nas assistências e nas conclusões dos jogadores do Bahia, porém, impediram o time de abrir o placar.

O Criciúma ainda teve duas boas oportunidades depois dos 45 minutos, mas Lomba impediu que os visitantes conquistassem o triunfo. "A gente buscava a vitória, mas sai daqui com um ponto, o que acaba nos ajudando", disse o volante Serginho, da equipe catarinense, na saída do jogo.

Na próxima rodada, o Criciúma recebe o Flamengo no Estádio Heriberto Hulse, no domingo, às 16 horas. Também no domingo, mas às 18h30, o Bahia vai a Curitiba, onde enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 0 X 0 CRICIÚMA

BAHIA - Marcelo Lomba; Railan, Demerson, Titi e Guilherme Santos; Uelliton (Emanuel Biancucchi), Rafael Miranda, Léo Gago e Marcos Aurélio (William Barbio); Rhayner (Maxi Biancucchi) e Kieza. Técnico: Gilson Kleina.

CRICIÚMA - Luiz; Eduardo; Fábio Ferreira, Gualberto e Giovanni (Maurinho); Serginho, Martinez (Rodrigo Souza), João Vitor e Wellington Bruno; Silvinho (Bruno Cortez) e Danilo Alves. Técnico: Wagner Lopes.

CARTÕES AMARELOS - Titi e Rhayner (Bahia); Giovanni, João Vitor, Rodrigo Souza, Bruno Cortez e Luiz (Criciúma).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

RENDA - R$ 273.916,00.

PÚBLICO - 9.926 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).