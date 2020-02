Bahia é eliminado no Piauí pelo River na primeira fase da Copa do Brasil

No dia de abertura da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, um dos clubes mais tracionais do futebol nacional acabou eliminado. O Bahia perdeu para o River-PI, por 1 a 0, em Teresina, e adeus à competição de forma precoce.

Nessa fase, a vaga é decidida em partida única e os visitantes têm a vantagem do empate. O Bahia estava segurando o 0 o a 0 com o Rive, até que o time piauiense marcou seu gol com Jean Natal, cobrando falta, aos 42 minutos do segundo tempo. O consolo foi a classificação do Bahia de Feira de Santana que, em casa, fez 3 a 1 sobre o Luverdense.

A dupla paulista que esteve em campo venceu como mandante. No duelo de campeões, o Santo André atropelou o Criciúma, por 4 a 1, no ABC. Com mais dificuldade, o XV de Piracicaba fez 1 a 0 e despachou o Londrina.

Dois mineiros avançaram com empates fora de casa. O América-MG ficou no 1 a 1 com o Santos do Amapá, enquanto o Boa também segurou o 1 a 1 com o Vilhenense, em Rondônia. Dois paranaenses carimbaram vagas com vitórias fora de seus domínios. O Operário-PR fez 3 a 0 em cima do Barbalha, no Ceará, enquanto o Paraná venceu por 2 a 0 o Palmas, em Tocantins.

O dia também teve supremacia potiguar, com duas vagas conquistadas como visitante. O ABC ganhou do Aquidauanense-MS por 1 a 0, enquanto o América-RN segurou o 0 a 0 com o São Luiz no Rio Grande do Sul. O Juventude salvou a honra do interior gaúcho ao empatar sem gols com o Coruripe, em Alagoas.

No Baenão, em Belém (PA), o Independente perdeu para o CRB por 3 a 2 e acabou eliminado. O Santa Cruz avançou com empate sem gols contra o Operário, no Mato Grosso.

Confira os resultados da Copa do Brasil:

Coruripe-AL 0 x 0 Juventude *

Independente-PA 2 x 3 CRB *

Barbalha-CE 0 x 3 Operário-PR *

*Santo André 4 x 1 Criciúma

*XV de Piracicaba 1 x 0 Londrina

*Bahia de Feira-BA 3 x 1 Luverdense

Santos-AP 1 x 1 América-MG *

São Luiz-RS 0 x 0 América-RN *

Vilhenense-RO 1 x 1 Boa-MG

Operário-MT 0 x 0 Santa Cruz *

Palmas 0 x 2 Paraná *

*River-PI 1 x 0 Bahia

Aquidauanense-MS 0 x 1 ABC*

Caxias 1 x 1 Botafogo *

*Classificados à 2.ª fase