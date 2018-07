Bahia e Figueirense garantem acesso na Série B

O Bahia tinha sido rebaixado em 2003 e chegou até a disputar a Série C. Uma grande festa foi realizada no Estádio Pituaçu, que estava lotado para acompanhar a partida que definiu o acesso. O resultado ainda deixou o Bahia na vice-liderança, cinco pontos atrás do Coritiba.

À tarde, mesmo com a derrota para o próprio Coritiba, por 2 a 1, o Figueirense permaneceu com 63 pontos, na terceira posição, e também garantiu o acesso. E o time paranaense, com 70 pontos, só precisa de uma vitória para assegurar o título da temporada.

A quarta vaga está sendo disputada por três clubes. O América Mineiro é o quarto colocado, com 59 pontos, após o empate sem gols com o São Caetano, no ABC paulista, na sexta-feira. Portuguesa e Sport, por sua vez, têm 56 pontos cada. Nesta rodada, os pernambucanos apenas empataram por 1 a 1, com o Santo André.

Na briga contra o rebaixamento, o América-RN deixou a lanterna para o Santo André, ao golear o Guaratinguetá por 5 a 2, em Natal-RN, no Estádio Machadão. O time potiguar chegou aos 38 pontos, na vice-lanterna, um ponto a mais do que o time paulista.

O Brasiliense se complicou ao perder para o Náutico, em Taguatinga, por 1 a 0. O time candango continuou com 40 pontos, mas em 18.º lugar. E o Náutico deu um passo importante para fugir da zona de perigo, porque atingiu os 45 pontos, em 14.º lugar.

Em Campinas, a Ponte Preta completou oito jogos sem vitórias ao perder para o Icasa, por 1 a 0. Ambos têm 47 pontos e estão, matematicamente, fora da ameaça de descenso. Em jogo apenas para cumprimento de tabela, em Arapiraca-AL, o ASA perdeu para o Paraná, por 1 a 0. O resultado inverteu as posições dos clubes na tabela: o ASA caiu para oitavo lugar, com 51 pontos, enquanto o Paraná, com 52 pontos, é o sétimo.

As duas últimas rodadas serão realizados nos próximos sábados. É possível que alguns jogos sejam antecipados para sexta-feira à noite.

Confira os resultados da 36.ª rodada:

Sexta-feira

Bragantino 5 x 1 Vila Nova

São Caetano 0 x 0 América-MG

Sport 1 x 1 Santo André

Ipatinga 2 x 0 Duque de Caxias

Sábado

Ponte Preta 0 x 1 Icasa

Coritiba 2 x 1 Figueirense

Brasiliense 0 x 1 Náutico

Bahia 3 x 0 Portuguesa

ASA 0 x 1 Paraná

América-RN 5 x 2 Guaratinguetá