Bahia e São Paulo se enfrentam de olho em vaga na Libertadores

Se antes o discurso no São Paulo era de que ainda dava para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, agora o tom é de que o foco principal é garantir uma vaga na próxima Libertadores da América. Em busca desse objetivo, a equipe visita um concorrente direto nesta quarta-feira: o Bahia, a partir das 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24ª rodada.

Apenas dois pontos (39 a 37) separam o São Paulo, quinto colocado, do Bahia, sétimo. Os quatro primeiros do Brasileirão garantem um lugar já na fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto e o sexto entram na primeira etapa da competição sul-americana.

Para a partida, o São Paulo tem os desfalques de Daniel Alves, com a seleção brasileira, e de Antony, com a seleção olímpica, além de Arboleda, suspenso, e dos lesionados Everton, Toró, Raniel e Rojas. Por outro lado, Alexandre Pato voltou a ser relacionado após ter perdido quatro jogos por causa de um estiramento na coxa direita. Ele deve iniciar no banco.

Com os desfalques, a expectativa é de que o meia Igor Gomes volte a ser titular do São Paulo após quase cinco meses. Ele entrou no segundo tempo do confronto com o Fortaleza e marcou o gol da vitória por 2 a 1 no último sábado.

Será o terceiro jogo do técnico Fernando Diniz à frente da equipe. Com o treinador até agora, o São Paulo empatou sem gols com o Flamengo e venceu o Fortaleza.

Do lado do Bahia, o técnico Roger Machado não poderá contar com Guerra, suspenso. Ronaldo é o favorito para ocupar a vaga no meio de campo da equipe. No treino de terça-feira, o trio de ataque titular foi poupado. Élber e Gilberto apresentaram cansaço muscular, e Artur estava gripado. Apesar disso, os três devem ser titulares.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Ronaldo e Gregore; Élber, Artur e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Igor Gomes; Vitor

Bueno (Pato) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC).

Local: Arena Fonte Nova.

Horário: 21h.

Na TV: Premiere.