Bahia e Sport avançam e semifinais da Copa do Nordeste terão clássicos estaduais

As semifinais da Copa do Nordeste terão dois dos principais clássicos do futebol brasileiro. Bahia e Sport superaram Sergipe e Campinense, respectivamente, nas quartas de final. Agora, velhos rivais ficarão frente a frente: Bahia x Vitória e Sport x Santa Cruz.

As semifinais começam a ser disputadas somente no final de semana dos dias 22 e 23 deste mês. Os jogos de volta acontecem na quarta-feira seguinte, no dia 26. Vitória e Sport fazem o jogo de ida em casa, no Barradão e Ilha do Retiro, respectivamente. As voltas serão na Arena Fonte Nova e no Arruda.

O Bahia passou pelas quartas de final sem grandes sustos. Após ganhar por 4 a 2, em Aracaju, o clube baiano bateu o Sergipe por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O volante Edson, duas vezes, e o atacante Edigar Júnio marcaram os gols da vitória do time baiano.

O Sport sofreu mais. Após perder por 3 a 1 em Campina Grande (PB), o time pernambucano venceu pelo mesmo placar o Campinense, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O atacante Rogério e o meia Diego Souza, duas vezes, marcaram os gols da vitória. Fernando Pires anotou o de honra. Nos pênaltis, os donos da casa levaram por 4 a 2.

Confira a rodada de volta das quartas de final da Copa do Nordeste:

Sábado

Vitória-BA 1 x 0 River-PI (ida - 3 x 2)

Santa Cruz-PE 1 x 0 Itabaiana-SE (ida - 1 x 0)

Domingo

Sport-PE 3 (4) x (2) 1 Campinense-PB (ida - 1 x 3)

Bahia-BA 3 x 0 sergipe-se (ida - 4 x 2)