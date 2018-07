Bahia e Sport vão à fase internacional da Sul-Americana

SALVADOR - O Bahia empatou sem gols com a Portuguesa, nesta quarta-feira à noite, na Arena Fonte Nova, e carimbou seu passaporte para a fase internacional da Copa Sul-Americana. O tricolor baiano tinha vencido em São Paulo, no Canindé, por 2 a 1, e atuava justamente por um empate. O seu próximo adversário será o Nacional de Medellin, da Colômbia.

Os dois times atuaram com reservas. No Bahia, apenas o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Titi eram titulares. Do lado da Portuguesa, jogaram vários jogadores que estão voltando de contusão ou têm sido pouco aproveitados. Até mesmo o técnico Guto Ferreira não viajou com a delegação, deixando o time sob o comando do seu auxiliar técnico, Alexandre Faganelo.

O Bahia foi bem melhor no primeiro tempo, quando ainda tentou ir ao ataque diante de um adversário muito recuado e tímido. O time da casa teve três boas chances para marcar, duas delas com o experiente Obina. No segundo tempo, o jogo ficou morno demais, com muitos chutões na defesa, erros de passes no meio-campo e poucas finalizações. O zero a zero parecia já ter sido combinado nos vestiários.

Curiosamente os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Canindé, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o terceiro confronto entre eles em apenas dez dias: dois pela Sul-Americana e um pelo Brasileirão.

SPORT TAMBÉM AVANÇA

A Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), teve o seu primeiro clássico estadual da história. O time da casa, o Náutico, venceu o Sport por 2 a 0 - gols de Elicarlos e Olivera -, mas não levou a vaga. Com a vitória rubro-negra na ida também por 2 a 0, a decisão foi para os pênaltis e brilhou a estrela do goleiro Magrão, que defendeu três pênaltis e garantiu a vitória do Sport por 3 a 1. Nas oitavas, o time pernambucano enfrenta o Libertad, do Paraguai, que eliminou o Mineros, da Venezuela.

E nesta quarta ficou definido também os adversários de Ponte Preta e Coritiba na próxima fase da Sul-Americana. O clube de Campinas jogará contra o Deportivo Pasto, da Colômbia, que passou pelo Colo-Colo (Chile), e o time do Paraná enfrentará o Itagúi, também colombiano, que eliminou o River Plate, do Uruguai.