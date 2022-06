Bahia é surpreendido pelo Novorizontino e perde a terceira em casa na Série B

O Bahia conheceu a terceira derrota consecutiva dentro da Arena Fonte Nova ao perder para o Novorizontino por 1 a 0 na tarde deste sábado, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O revés gerou uma série de protestos por parte de seus torcedores.

Apesar da derrota, o Bahia segue na terceira posição, com 25 pontos, atrás de Cruzeiro (31) e Vasco (30). O Novorizontino, por outro lado, quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas e chegou aos 17, ganhando um fôlego na luta contra o rebaixamento.

Leia Também Torcida empurra, Vasco desencanta no 2º tempo e bate Operário pela Série B

O Bahia apostou na velocidade do seu ataque para pressionar o rival logo nos minutos iniciais. O time tricolor criou boas oportunidades, mas ficou na defesa bem armada do Novorizontino, que também não se abdicou de atacar e assustou o goleiro Danilo Fernandes.

Com o passar do tempo, o Novorizontino apostou nas jogadas de contra-ataque para surpreender, mas o Bahia subiu seus laterais e também deu trabalho. Ronaldo, por cobertura, chegou a marcar, mas, com ajuda do VAR, o árbitro anulou o que seria o gol da equipe visitante. A partida, no entanto, foi equilibrada nos 45 minutos tradicionais e fez jus ao empate sem gols.

No segundo tempo, o Bahia saiu para o ataque e Rodallega teve grande chance de abrir o marcador, mas Luiz Otávio chegou para atrapalhar o atacante e afastar o perigo. Sem muito espaço, o time nordestino foi caindo na arma do Novorizontino e ficou vulnerável.

Confortável na partida, principalmente após as mudanças do técnico Rafael Guanaes, o Novorizontino resolveu se arriscar nos minutos finais. O gol saiu aos 42 minutos. Após cruzamento de Jhonny Douglas pelo lado direito de campo, Diego Torres apareceu sozinho para acertar uma linda cabeçada e confirmar a vitória.

Atrás do placar, o Bahia até tentou reagir, mas teve o gol de Ignácio anulado pelo VAR. O árbitro assinalou impedimento do jogador, fato que irritou os torcedores, que passaram a vaiar e chamar o time de "sem vergonha".

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Brusque na terça-feira, às 19h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Na quarta-feira, às 21h30, o Novorizontino recebe o Vasco no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 1 NOVORIZONTINO

BAHIA - Danilo Fernandes; Douglas Borel (André), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Djalma Silva); Rezende, Daniel (Emerson Santos) e Lucas Mugni (Gregory); Vitor Jacaré, Rodallega (Rildo) e Matheus Davó. Técnico: Guto Ferreira.

NOVORIZONTINO - Lucas Frigeri; Wálber (Cléo Silva), Joílson, Paulinho e Romário (Reverson); Jhony Douglas, Diego Torres e Danielzinho; Douglas Baggio (Bruno Costa), Ronald (Willean Lepo) e Ronaldo (Welliton). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Diego Torres, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE)

CARTÕES AMARELOS - Douglas Borel e Rodallega (Bahia); Romário (Novorizontino)

RENDA - R$ 363.328,00

PÚBLICO - 19.897 torcedores

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).