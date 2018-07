Bahia e Vitória fazem clássico em busca de sequência da boa fase

SALVADOR - Bahia e Vitória têm histórico semelhante neste início de Campeonato Brasileiro. Começaram a competição questionados pelos próprios torcedores, principalmente após a eliminação precoce de ambos na Copa do Nordeste, e logo na primeira rodada perderam. Os dois times, porém, reagiram. O time tricolor conquistou duas vitórias em seguida. Já o rival rubro-negro empatou em casa e surpreendeu o Fluminense, no Maracanã, no último fim de semana. E ambos querem aproveitar o clássico deste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada, para confirmar a boa fase.

Até a preparação dos times para o confronto foi parecida durante a semana. Os dois técnicos, Marquinhos Santos, do Bahia, e Ney Franco, do Vitória, fizeram treinos fechados na sexta-feira, no local da partida, por exemplo. E ambos têm problemas para escalar os times.

Marquinhos Santos não pode contar com o meia Lincoln, que sofreu uma ruptura parcial de um ligamento do joelho direito na partida contra o América-MG, pela Copa do Brasil, na última quarta, e só volta após a Copa do Mundo. Já Ney Franco ainda não pode contar com o atacante Dinei, ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo.

A partida também será usada pela prefeitura como teste para o sistema preparado para a Copa do Mundo de ordenamento dos vendedores ambulantes nos arredores do estádio. Além disso, o protocolo de segurança do deslocamento e da chegada dos times à arena deve seguir o modelo pedido pela Fifa para os jogos do Mundial.