Bahia elimina Sergipe e Sinop vai pegar o Fluminense na 2ª fase da Copa do Brasil

O Bahia confirmou o favoritismo e garantiu a sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao ganhar do Sergipe por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Lourival Baptista, em Aracaju. O seu próximo adversário vai ser o Paraná, que eliminou o São Bento com um empate por 1 a 1, em Sorocaba (SP), na semana passada.

Os gols baianos foram anotados por Régis e Diego Rosa, ambos no segundo tempo. E o Bahia ainda desperdiçou um pênalti cobrado por Hernani nos minutos finais.

Outro classificado foi o Sinop-MT, que, em casa, fez 1 a 0 sobre o Salgueiro-PE. O seu próximo adversário vai ser bem mais difícil: o Fluminense, que na última quarta-feira enfiou 5 a 2 no Globo-RN, em Ceará-Mirim (RN).

Como na primeira fase, a segunda vai ser disputada em jogo único. Só que agora o empate não dá a vaga a nenhum time e leva a decisão para os pênaltis. Na fase inicial, com a mudança de regulamento, o mandante tinha a obrigação de vencer.