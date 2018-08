Bahia empata com o Cerro e avança às oitavas da Sul-Americana

O Bahia está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após vencer por 2 a 0, em Salvador (BA), o time baiano segurou o empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Luis Tróccoli, em Montevidéu, o que foi p suficiente para garantir sua vaga na próxima fase.

Com o resultado, o Bahia aguarda o confronto entre Botafogo e Nacional-PAR para conhecer seu próximo adversário. No jogo de ida, o time paraguaio venceu em casa por 2 a 1.

Mesmo com a grande vantagem conquistada em casa, o Bahia começou propondo o jogo diante do Cerro e perdeu uma chance logo de cara. Zé Rafael puxou contra-ataque e acionou Edigar Junio. O atacante tirou o zagueiro e chutou para a defesa de Irrazábal.

O Bahia continuou melhor e abriu o placar em um chute despretensioso de Zé Rafael. De longe, o meia arriscou e contou com um desvio de Izquierdo para enganar o goleiro Irrazábal. Após o gol, o time baiano recuou e chamou o Cerro para o seu campo defensivo.

O clube uruguaio esboçou uma pressão, mas não conseguiu passar pela forte marcação do Bahia. Na melhor chance, Zazpe aproveitou o escanteio para cabecear muito perto do gol de Anderson.

O segundo tempo começou equilibrado, mas o Bahia recolocou o Cerro no jogo aos 14 minutos. Nilton parou Klein com falta, levou o segundo amarelo e acabou expulso. Com um jogador a mais, o time uruguaio foi para cima e deixou tudo igual aos 16 minutos.

Franco López aproveitou uma saída errada do Bahia e entregou a bola para Paiva. O meia tirou do zagueiro Tiago e chutou sem chances para Anderson. A virada só não veio porque López, de frente para o gol, chutou rente à trave. O Bahia fechou a casa nos minutos finais e acabou segurando o empate, que o classificou para as oitavas de final.

FICHA TÉCNICA:

CERRO-URU 1 x 1 BAHIA

CERRO-URU - Irrazábal; Christian Núñez, Izquierdo, Darwin Torres e Zazpe; Felipe Klein, Leandro Paiva e Aníbal Hernández (Acuña); Franco López, Ciganda (Pinheiro) e Nicolás González. Técnico: Fernando Correa.

BAHIA - Anderson; Everson, Tiago, Douglas Grolli e Léo; Gregore, Nilton, Régis (Elton), Zé Rafael e Élber (Flávio); Edigar Junio (Júnior Brumado). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Zé Rafael, aos 18 minutos do primeiro tempo. Leonardo Paiva, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zazpe (Cerro); Zé Rafael (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Nilton (Bahia)

ÁRBITRO - José Argote (Venezuela).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Luis Troccoli, em Montevidéu (Uruguai).