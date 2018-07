Bahia empata com Santa Cruz e fica perto da final da Copa do Nordeste O Bahia deu um passo importante para conquistar a vaga na final da Copa do Nordeste. Em uma partida bem disputada, o time baiano arrancou um empate contra o Santa Cruz, por 2 a 2, na noite desta quarta-feira, em pleno Estádio do Arruda, em Recife (PE), pela ida das semifinais.