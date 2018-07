Bahia encara a Ponte Preta como 'decisão' para fugir da zona de rebaixamento

O Bahia tem um importante duelo para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18 horas (de Brasília), receberá a Ponte Preta, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Até o início desta 32.ª rodada, o adversário ocupava a 17.ª colocação na tabela de classificação com 35 pontos, a quatro de distância do time tricolor.

Para a partida, o técnico Paulo César Carpegiani não contará com o volante Matheus Sales, que foi expulso no empate por 1 a 1 diante do Fluminense na última rodada. A boa notícia é que o atacante colombiano Mendoza está de volta à equipe após cumprir suspensão.

O meia Zé Rafael, um dos destaques da equipe na temporada, falou da importância de sair de campo com a vitória e tratou o duelo como uma das decisões que o time terá nestas sete rodadas que faltam para o término da competição.

"O jogo é um divisor de águas na nossa equipe. Se a gente fizer um bom jogo e não falhar, vamos sair com o resultado positivo, como tem sido nos últimos jogos em casa. Recuperamos a força que tínhamos da Copa do Nordeste dentro de casa, fazendo bons jogos, com o apoio da torcida. Esse jogo vai ser muito importante para dar um salto e se afastar de vez da zona de rebaixamento", comentou.