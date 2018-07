Bahia encara o Avaí em Florianópolis mirando uma vaga na Copa Libertadores

A boa sequência de atuações e resultados animou o Bahia para o confronto desta quarta-feira contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 19h30, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois triunfos e um empate nas últimas três partidas, o time se distanciou da zona de rebaixamento, chegou aos 42 pontos, alcançou a 10.ª colocação e passou a sonhar com objetivos maiores na competição. Tanto que, embora esteja a cinco pontos do Flamengo, que hoje garantiria vaga na Copa Libertadores, o elenco já fala em classificação à principal competição do continente.

"A gente vem pensando sempre (na classificação), mesmo quando estava na zona de rebaixamento. Nosso pensamento sempre foi esse, de conseguir uma vaga para a Libertadores ou para a Sul-Americana. Agora, mais do que nunca, a gente acredita. A gente tem que esperar, continuar trabalhando forte, porque o objetivo tem que ser cumprido no dia a dia", apontou o atacante colombiano Mendoza.

Mas, para manter o embalo, a equipe baiana precisa superar o desfalque do zagueiro Lucas Fonseca, que sente dores no músculo adutor da coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Thiago Martins será o seu substituto. Já o volante Matheus Sales retorna após cumprir suspensão e fica como opção no banco de reservas.