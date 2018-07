Bahia encara o Palmeiras e tenta encerrar 'seca' de gols no Brasileirão

O Bahia recebe o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, na tentativa de reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. O time tricolor vem de uma derrota e um empate e ficou sem balançar as redes nos dois jogos.

O volante Renê Junior evitou colocar a culpa nos atacantes pela falta de gols na derrota para o Grêmio por 1 a 0 e no empate por 0 a 0 com o Coritiba. "Começa por todo mundo, não é só o ataque. Nesses dois jogos a bola não entrou, mas foram contra grandes defesas, assim como a nossa é. Mas dentro de casa agora vamos nos esforçar para conquistar um grande resultado", analisou.

Para a partida, o técnico Jorginho terá três desfalques. Ele não contará com o volante Edson, expulso após desentendimento com o atacante Kleber na última partida. Também não poderá ter o meia Allione e o volante Matheus Sales, que pertencem ao Palmeiras e não podem encarar o clube paulista por questão contratual.

O treinador não confirmou a escalação. Mas a tendência é a de que Juninho fique com a vaga de Edson e Gustavo Ferrareis entre no meio no lugar de Allione. Matheus Sales ficou no banco de reservas na última partida.

"Acho que nós temos bons jogadores, um banco que tem entrado e dado conta do recado", afirmou o treinador, que também convocou os torcedores para a partida. "Eu, como jogador e treinador, sofria muito quando ia para lá (Fonte Nova). Torcedor, a gente precisa muito de você. Você é muito importante. Estou convocando todos vocês para fazer uma festa. Vamos enfrentar o melhor plantel, o atual campeão e melhor treinador", finalizou.