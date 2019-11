Bahia enfrenta Goiás para quebrar série negativa no Brasileirão

Ainda lutando por uma vaga na Copa Libertadores, o Bahia vai encarar o Goiás neste domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, em Goiânia, com a missão de encerrar uma série negativa no Campeonato Brasileiro. O time baiano não vence há sete jogos.

Ciente da importância do confronto, o técnico Roger Machado fechou a preparação final da equipe. A principal dúvida é sobre Artur, que retornou após passagem pela seleção brasileira olímpica. O jogador foi poupado dos treinos ao longo da semana, mas deve iniciar entre os titulares. Caso fique no banco, Arthur Caíke, que fez bom jogo contra o Palmeiras, vai aparecer entre os titulares.

Roger Machado ainda testou algumas variações táticas. Guerra é o favorito para compor o meio-campo com Gregore e Ronaldo, mas o treinador pode apostar em João Pedro mais avançado. Com isso, Nino pode aparecer no lado direito de campo. No ataque, Gilberto segue mesmo após a polêmica envolvendo sua declaração sobre o Flamengo.

"Ney Franco é um amigo, treinador com bastante experiência. Ele consegue formar equipes consistentes, que têm algumas figuras com destaque individual. Isso fez com que o Goiás subisse de posição e engatasse resultados importantes. Todas as equipes oscilam. O Goiás oscilou no primeiro momento e engatou uma série de resultados importantes. É um time perigoso", analisou.

Roger Machado também deixou claro o objetivo do time nesta reta final. "Esses cinco jogos vão nos dar o panorama do que a gente vai aspirar até o final do Brasileiro. Se a gente repetir a mostra do primeiro turno, podemos nos tornar a equipe do Bahia que mais pontos fez e, provavelmente, na melhor colocação no Brasileiro de pontos corridos. E perceber, ao final de tudo isso, aonde vai nos levar, se a fase preliminar da Libertadores se acontecer G-8, ou consolidar na posição de Copa Sul-Americana", concluiu.

O Bahia soma 44 pontos na tabela de classificação, um a mais do que o Goiás, seu adversário no próximo domingo. Primeiro dentro da zona de Libertadores, o Internacional tem 50.