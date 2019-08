Bahia enfrenta o Palmeiras em busca da primeira vitória como visitante

Apesar da boa campanha realizada até aqui no Campeonato Brasileiro - 19 pontos somados em 13 jogos -, o Bahia ainda não conquistou nenhuma vitória como visitante e neste domingo tem mais uma chance para quebrar o tabu. O time enfrenta o Palmeiras, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 14ª rodada.

Até aqui, o Bahia fez seis partidas longe dos seus domínios e somou apenas três pontos, nos empates com São Paulo, Ceará e Chapecoense. O time ainda perdeu para Botafogo, Athletico-PR e Internacional.

Mas os jogadores apostam no bom momento para finalmente encerrar esse jejum. São três jogos de invencibilidade no Brasileirão e no último fim de semana o time ganhou do badalado Flamengo, por 3 a 0, em Salvador.

"O triunfo contra o Vitória foi muito importante e traz confiança. O jogo do Palmeiras será importante, sabemos da qualidade do adversário e como é difícil jogar na casa deles. A gente precisa somar pontos fora. Temos uma estratégia para esse jogo", disse o lateral-esquerdo Moisés.

Emprestados pelo Palmeiras, o zagueiro Juninho e o atacante Artur não poderão ser utilizados por questão contratual. Marllon e Élber aparecem como alternativas. Outro desfalque é Fernandão, expulso diante do Flamengo depois de ter entrado no lugar do artilheiro Gilberto.