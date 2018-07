Bahia entra desfalcado em confronto direto com Coritiba O Bahia terá alguns desfalques importantes para o jogo decisivo contra o Coritiba, um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. As duas equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 16 horas, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.