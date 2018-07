Bahia espera estragar a festa cruzeirense no Mineirão

O Bahia entra na rodada com 45 pontos, com três de vantagem para o Coritiba, que abre o grupo dos quatro últimos colocados. Se conseguir carimbar a faixa do Cruzeiro e vencer, fica definitivamente livre do rebaixamento. Mas pode escapar até mesmo com um empate neste domingo, desde que os demais resultados do dia lhe sejam favoráveis.

O problema é que o técnico Cristóvão Borges tem desfalques para o jogo decisivo no Mineirão. O volante Feijão, expulso na vitória sobre a Portuguesa no último domingo, deve ser substituído por Fahel. O atacante Obina também fica de fora da partida, cumprindo suspensão. E as outras ausências são o atacante Wallyson e o zagueiro Lucas Fonseca, ambos contundidos.