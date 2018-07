Bahia espera superar desfalques contra o Fluminense para reagir no Brasileirão

Não é apenas o momento complicado que preocupa o Bahia para o duelo deste domingo contra o Fluminense, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma série de desfalques, o técnico Jorginho terá dificuldades para montar a equipe, mas acredita na reação já nesta partida.

Com apenas 11 pontos e brigando contra o rebaixamento, o Bahia não poderá contar com o lateral-direito Wellington Silva e os atacantes Hernane e Edigar Junio, lesionados, o meia argentino Allione, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Edson, punido pelo STJD.

O provável, assim, é que Jorginho escale Zé Rafael, Régis e Mendoza na linha ofensiva do meio de campo. A principal dúvida, porém, está no comando do ataque. Contratado do Santos e regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, Rodrigão surge como opção. Outra opção seria escalar Vinicius como um "falso 9". Lucas Fonseca, por sua vez, deve recuperar o posto de titular na zaga.

"É natural que aconteça uma cobrança maior porque a gente sabe que o Bahia tem todas as condições de estar brigando por uma posição melhor dentro do Brasileiro. Vimos isso pelos jogos que fizemos", garantiu Jorginho. "A cobrança tem de existir. É um momento importante, um jogo em casa, onde temos feito excelentes jogos. Precisamos de um bom resultado, de um triunfo. É um jogo fundamental e acredito que seja o da nossa virada".