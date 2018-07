Bahia esquece título e tenta manter embalo contra o Botafogo pelo Brasileirão

A comemoração pelo título da Copa do Nordeste foi intensa, mas o foco do Bahia já está voltado para o Campeonato Brasileiro. É, ao menos, o que garantiu o elenco antes do duelo deste domingo contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio, às 19 horas, pela terceira rodada.

Depois do festejado título na última quarta-feira, após a vitória sobre o Sport por 1 a 0, em Salvador, o Bahia mudou rapidamente de foco, fez uma rápida preparação e deve ter força máxima neste domingo, conforme apontou o técnico Guto Ferreira.

"É procurar colocar o que tem de melhor, fazer um jogo inteligente e buscar algum tipo de solução", revelou o treinador. "Vamos bastante concentrados. Temos que ter humildade. Foi um título importante para todos nós, mas o campeonato importante para a gente é o Brasileiro", acrescentou o atacante Edigar Junio, autor do gol do título.

É possível, assim, que Guto Ferreira repita a escalação da última quarta-feira, uma vez que o time volta a atuar apenas no dia 5 de junho contra o Atlético Goianiense, pelo Brasileirão, competição que o Bahia ocupa a sétima posição com três pontos.