Bahia está interessado em contratar o americano Freddy Adu, diz site

SALVADOR - O Bahia pode estar perto de contratar uma das maiores promessas ainda não concretizadas do futebol mundial. Segundo o site americano Soccer by Ives o clube tenta trazer o atacante americano Freddy Adu, de 23 anos. O jogador, atualmente no Philadelphia Union, viria em uma operação de troca com o volante pentacampeão Kleberson.

Nascido em Gana, Adu se mudou para os Estados Unidos aos oito anos e suas atuações por campeonatos escolares chamaram muita atenção do mundo do futebel. Quando ele tinha 12 anos, clubes como Inter de Milão chegaram a sondar o atacante, que foi o mais jovem a estrear na liga profissional americana, a Major League Soccer (MLS), aos 14, pelo DC United.

Com 17 ele chegou a passar um período de experiência no Manchester United, mas a sua primeira experiência na Europa foi a ida para o Benfica, em 2007. Sem o mesmo talento do passado, ele começou a perambular por clubes como Monaco, Beleneses, Aris (Grécia) e Rizespor (Turquia) até voltar aos Estados Unidos em 2011.

O talento precoce chegou a disputar duas edições de Mundiais sub-20, mas pela seleção principal americana disputou apenas 17 jogos e marcou dois gols.