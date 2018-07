Bahia faz 3 a 0 no Avaí em Florianópolis e volta a sonhar com G-4 na Série B

Sofrendo com a instabilidade na reta final do primeiro turno, o Bahia foi até a Ressacada e venceu o Avaí por 3 a 0 em Florianópolis (SC), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o resultado deste sábado à noite deixou o time da casa cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

A goleada manteve o Avaí com apenas 23 pontos e decretou a segunda derrota consecutiva da equipe catarinense, mais próxima da zona de rebaixamento. Os baianos voltam a respirar mais aliviados e chegam aos 28 pontos, ainda distantes do G4, mas reacendendo a esperança do acesso - ocupam o provisório 8º lugar.

Logos nos primeiros minutos o Bahia já adiantou a linha de marcação para anular as descidas do adversário. Na primeira grande chance, Eduardo carregou com liberdade na intermediária, chegou na meia lua e tentou um arremate de fora da grande área, mas Renan se posicionou bem e tranquilizou a torcida.

Pressionando em busca do primeiro gol, o elenco de Guto Ferreira abriu o placar aos 33 minutos de jogo. Após uma cobrança de falta em direção a grande área, André Santos desviou de cabeça pra trás e ela caiu nos pés de Edigar Junio, que só completou para o fundo das redes, sem chances para Renan.

Dois minutos depois, o Avaí errou na saída de bola e ela caiu nos pés de Allano, que iniciou o contra-ataque. O atacante distribuiu para Renato cajá, que levantou a cabeça e viu Hernane passando bem. O camisa nove encarou a marcação e chutou bonito no canto esquerdo, sem chances para o arqueiro catarinense.

Com dificuldades para se encontrar, o Avaí foi perdendo espaço para o adversário e pouco produziu até o final do primeiro tempo. Assim que a bola rolou na etapa final, os baianos já ampliaram a goleada, desta vez com o zagueiro Tiago. Em cobrança de escanteio de Luiz Antônio, ela caiu na cabeça do marcador, que testou firme para o chão e deu números finais ao confronto.

Diante de uma Ressacada praticamente vazia e sem poder de reação, o elenco de Silas viu os baianos trabalharem a posse e pouco arriscar nos minutos finais. O treinador catarinense até colocou sangue novo em campo, mas Jackson e Tiago souberam anular as principais decidas do adversário.

No próximo sábado, o Bahia volta a campo pela 21ª rodada para receber o Paraná na Arena Fonte Nova, às 18h30. Já o Avaí viaja até São Luís (MA) na próxima terça-feira, dia 23, para duelar com o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, às 19h15.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 x 3 BAHIA

AVAÍ - Renan; Alemão, André Santos, Fábio Sanches e Capa; Luan, Renato, Jajá (Lucas Coelho) e Diego Jardel (Marquinhos); William (Romarinho) e Romulo. Técnico: Silas Pereira.

BAHIA - Muriel; Eduardo (Tinga), Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Juninho e Renato Cajá (Régis); Edigar Junio, Allano (Victor Rangel) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Edigar Junio, aos 33, e Hernane, aos 35 minutos do primeiro tempo. Tiago Pagnussat, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco de Paula dos Santos Silva Neto (RS).

CARTÕES AMARELOS - Capa, Luan e Lucas Coelho (Avaí); Tiago, Luiz Antonio e Allano (Bahia).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).