Bahia faz duelo contra o rebaixamento com o Sport na Ilha do Retiro

O Bahia fará um confronto direto na luta contra o rebaixamento diante do Sport neste domingo, às 18h15, na Ilha do Retiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, podendo contar com o lateral João Pedro e o atacante Gilberto. O primeiro está recuperado de lesão, enquanto o artilheiro cumpriu período de isolamento após contrair a covid-19.

A tendência, no entanto, é que Dado Cavalcanti dê continuidade ao time que derrotou o Athletico-PR, no compromisso anterior, em Salvador. Gilberto briga por posição com Thiago Andrade e deve entrar no segundo tempo, mesmo porque não está ainda em suas melhores condições físicas. Já João Pedro poderá ser improvisado na esquerda na vaga de Matheus Bahia, que fez um grande jogo frente ao time paranaense.

Por outro lado, o técnico não poderá contar com o meia Ramon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ronaldo, testado contra o Athletico-PR, será o substituto. Já o atacante Rossi, que sofreu uma pancada na última partida, será mais bem avaliado.

"Estamos numa fase final de campeonato, vivendo uma pandemia. Ou seja, estamos expostos, em todas as viagens, em hospedagens, hotéis. Aí a gente vai perdendo jogador por covid, perdendo jogador por suspensão. Eu não posso perder jogador por não confiar. Os jogadores que estão hoje no grupo são da minha confiança, confio em todos eles. E vou tentar extrair o máximo que eles podem nos dar para nos tirar dessa condição ruim na classificação", avaliou o treinador.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Bahia deixou a zona de rebaixamento e iniciará a rodada com 32 pontos.