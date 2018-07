Bahia faz mistério para encarar Flamengo na Fonte Nova

No treino realizado na terça-feira, Cristóvão Borges não deu nenhuma pista sobre a equipe que começará jogando diante do Flamengo e confirmou, no fim da atividade, que só divulgará a escalação do Bahia momentos antes de entrar em campo. "Tenho opções, o que me deixa confiante", despistou o treinador.

As dúvidas são muitas, começando pelo esquema de jogo. Cristóvão Borges disse ter gostado do desempenho do time com dois volantes, dois meias e dois atacantes, usado no primeiro tempo da partida contra o Goiás, no domingo passado, quando o Bahia venceu por 2 a 1.

Ele ponderou, porém, que a defesa ficou muito exposta com esse sistema, motivo pelo qual trocou o meia Anderson Talisca pelo volante Rafael Miranda no segundo tempo daquela partida, também disputada em Salvador. Assim, a certeza é apenas a ausência do volante Feijão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo - deve ser substituído por Fahel.

O mais provável é que o treinador volte a apostar no esquema com três volantes e dois meias, usado nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, deixando apenas o centroavante Fernandão no ataque. Com isso, o volante Rafael Miranda seria o titular e o atacante Wallyson deixaria o time - ele saiu do treino de terça-feira reclamando de dores no quadril, mas não deve ser problema para o jogo.