Bahia faz mistério para encarar jogo decisivo no Pituaçu

"É clima de decisão, mesmo", justificou o zagueiro Titi, capitão do time do Bahia. "É um jogo muito importante tanto para a gente quanto para eles."

Primeiro time acima da zona de rebaixamento, com 35 pontos, o Bahia tem oito pontos de vantagem sobre o Sport e nove sobre o Palmeiras. Por isso, conta com a vitória nesta quarta-feira para ampliar a folga sobre os rivais na luta contra a queda para a Série B. "Com a ajuda da torcida, vamos fazer de Pituaçu um caldeirão", avisou Titi, que volta ao time após cumprir suspensão automática na derrota para o Coritiba no domingo passado.

Além do capitão, Jorginho pode contar com o retorno do zagueiro Danny Morais e do meia-atacante Gabriel, que também estavam suspensos na última partida. As principais indefinições estão no meio-de-campo e no ataque. Como o volante Hélder e o artilheiro Souza ainda não se recuperaram de lesões musculares, o técnico indicou que tanto pode optar por um esquema sem centroavante fixo, com Gabriel e Jones na frente, como pode partir para uma formação bem ofensiva, com três atacantes - Rafael ou Júnior no comando de ataque.