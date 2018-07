Bahia faz nos acréscimos e arranca empate com o Vitória

SALVADOR - O clássico baiano foi emocionante até o apito final. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, o Bahia marcou seu gol já nos acréscimos e conseguiu empatar com o rival Vitória por 1 a 1, na noite deste domingo, em Salvador, pela quarta rodada do Brasileirão. O empate no clássico levou o Bahia aos sete pontos, agora em quarto lugar no torneio. Já o Vitória está com cinco pontos, na 12ª colocação.

O Bahia manteve maior volume de jogo durante quase todo o jogo, tendo muito mais posse da bola, mas perdeu muitas oportunidades de finalização. Assim, foi o Vitória que conseguiu chegar primeiro ao gol, aos 38 minutos da etapa inicial. No lance, Marquinhos levantou para Souza, que cabeceou direto para as redes, sem chance de defesa.

No segundo tempo, o Bahia voltou pressionando na busca do empate. Assim, quase marcou aos seis minutos, quando Talisca provocou boa defesa de Wilson. Aos 13, nova oportunidade, dessa vez desperdiçada por Maxi Biancucchi, em outra defesa do goleiro. O Vitória também levava perigo. Foi o que aconteceu aos 26 minutos, quando Marquinhos finalizou de fora da área, mas Marcelo Lomba espalmou. Logo em seguida, uma discussão entre Uelliton e Souza resultou na expulsão de ambos, deixando cada equipe com dez jogadores.

Como não desistiu de buscar o empate até o fim, o Bahia acabou premiado aos 46 minutos, quando Pará conseguiu fazer o gol, definindo o placar no clássico baiano na Arena Fonte Nova. Agora, pela quinta rodada do Brasileirão, o Bahia pega o Sport na Ilha do Retiro e o Vitória encara o Palmeiras em Pituaçu, ambos no próximo domingo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 VITÓRIA

BAHIA: Marcelo Lomba; Roniery, Titi, Demerson e Pará; Uelliton, Fahel (Rafinha), Pittoni e Branquinho (Henrique); Maxi Biancucchi e Talisca (Emanuel Biancucchi). Técnico: Marquinhos Santos.

VITÓRIA: Wilson; Ayrton, Alemão (Josa), Luiz Gustavo e Juan; Neto Coruja (Léo Costa), José Welison, Hugo (Dão) e Caio; Marquinhos e Souza. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Souza, aos 38 minutos do primeiro tempo; Pará, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

CARTÃO AMARELO - Roniery, Neto Coruja, José Welison e Souza.

CARTÃO VERMELHO - Uelliton e Souza

RENDA - R$ 623.603,00.

PÚBLICO - 20.793 pessoas.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).