Bahia ganha 5 reforços para manter embalo contra o líder Corinthians

Depois da boa estreia do técnico Paulo César Carpegiani, quando o Bahia jogou melhor e empatou fora de casa contra o Palmeiras, por 2 a 2, a equipe tenta manter o embalo neste domingo diante do Corinthians, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E, embora o adversário seja o líder da competição, o time baiano tem importantes reforços para a partida. O zagueiro Tiago e o volante Edson, por exemplo, retornam após cumprir suspensão, enquanto o zagueiro Thiago Martins, o volante Matheus Sales e o meia Allione também estão de volta - eles pertencem ao Palmeiras e não puderam atuar na última rodada por questões contratuais.

Se terá os cinco reforços, Carpegiani não vai contar com o atacante colombiano Mendoza, também por razões contratuais. Ainda assim, a confiança é grande de que o Bahia repita a boa atuação, vença e se distancie da zona de rebaixamento.

"A gente precisava ter mais confiança. E ele (Carpegiani) veio trabalhando em cima disso", aponta o atacante Edigar Junio, autor dos dois gols no empate com o Palmeiras. "A gente tem trabalhado muito. Nossa linha de frente está jogando mais perto, um ajudando o outro, e isso faz com que a gente tenha confiança."