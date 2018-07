Bahia ganha, é vice-líder e fica mais próximo do acesso

Com este resultado, o Bahia, que começou a rodada na quarta colocação, subiu duas posições e é agora o vice-líder, com 58 pontos, mas pode ainda perder a posição para o Figueirense, que joga neste sábado, em casa, diante do Sport. Do outro lado, o Paraná permanece na 10.ª colocação, com 43 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Bahia começou melhor o primeiro tempo e, logo aos sete minutos, abriu o placar. Depois da cobrança de falta para a área, o atacante Jael subiu sozinho na segunda trave e cabeceou forte para o fundo do gol, sem chances para o goleiro Juninho.

O Paraná voltou melhor para a segunda etapa e, logo aos quatro minutos, teve uma boa oportunidade. Murilo dominou e bateu rasteiro de fora da área. A bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Fernando, que pulou para conferir.

A última chance de perigo da partida aconteceu para o Paraná, aos 35 minutos. Henrique cobrou falta com perfeição, mas Fernando saltou no canto esquerdo e espalmou a bola para escanteio. Na frente no placar, o Bahia, de forma inteligente, garantiu o resultado.

Na 33.ª rodada, o Paraná vai receber, novamente em Curitiba, o América-MG, na próxima terça, às 21h50. No mesmo dia, só que um pouco mais cedo, às 21 horas (de Brasília), o Bahia joga em casa, no estádio de Pituaçu, em Salvador, contra o líder Coritiba.

Ficha técnica

Paraná 1 x 0 Bahia

Paraná - Juninho; Alessandro Lopes, Irineu e Luis Henrique; Murilo (Igor), Luiz Camargo, Chicão, Wanderson (Ceará) e Henrique; Kelvin e Willian (Somália). Técnico: Roberto Cavalo.

Bahia - Fernando; Arilton, Luizão, Nen e Ávine; Fábio Bahia, Marcone, Hélder e Morais; Adriano (Ananias) e Jael. Técnico: Márcio Araújo.

Gol - Jael, aos 7 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Luis Henrique (Paraná); Ávine, Luizão e Fernando (Bahia).

Árbitro - José Henrique de Carvalho (SP).

Renda - R$ 60.335,00.

Público - 4.454 pagantes (5.174 no total).

Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).