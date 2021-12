Bahia se despede do artilheiro Gilberto após quatro anos: 'Renovação impossibilitada'

Principal jogador do Bahia nas últimas quatro temporadas e na mira de muitos clubes do País, o artilheiro Gilberto está livre no mercado após não entrar em acordo por renovação. A redução de receitas do clube após a queda à Série B vem obrigando a diretoria a abrir mão de grande parte do elenco de 2021.

"Artilheiro da Arena Fonte Nova, maior artilheiro do Bahia na história do Brasileirão e 16º maior artilheiro de todos os tempos do Esquadrão, à frente de nomes como Bobô e Marito, o atacante Gilberto não seguirá no clube em 2022. Uma terceira renovação ficou impossibilitada", anunciou o clube, lamentando perder seu homem-gol.

Leia Também Como Coutinho foi de titular da seleção ao banco de reservas de um Barcelona sem estrelas

Foram 83 gols marcados por Gilberto em 189 partidas com a camisa do Bahia. Ele sai com um leque de opções para acerto. Clubes como Santos e Internacional já demonstraram interesse em contratá-lo. Ele ainda estuda ofertas de fora do Brasil.

"Foram quatro temporadas que me colocaram na história do Esquadrão de Aço e que colocaram esse clube na minha trajetória para sempre. Não tenho muito o que dizer sobre o que o Bahia passou a representar na minha carreira e, mais importante, no meu coração. Só queria agradecer", disse Gilberto em emocionante discurso de despedida.

"Agradeço por cada vez que me aplaudiram, que me cobraram, me incentivaram. E agradeço por todas as vezes que explodimos juntos em alguma comemoração. Jamais esquecerei a energia de vocês. Essa torcida me ajudou a ser o melhor que eu poderia ser", seguiu o atacante.

"Deixei tudo que tinha no campo. Briguei por cada bola. Corri tudo que podia. E vocês não mereciam nada menos que isso. Mas, como todo ciclo tem um final, chegou a hora de encerrar esse", lamentou. "Infelizmente não conseguimos evitar que essa minha última temporada terminasse da forma como terminou, e isso me doeu demais. Eu tinha planejado de uma forma muito diferente na minha cabeça. Mas nem sempre as coisas são como a gente sonha. Mas saibam que, onde eu estiver, sempre estarei torcendo por esse clube e por vocês. Obrigado por tudo, mais uma vez."

O Bahia já havia anunciado a saída de 10 jogadores, entre eles Nino Paraíba, que acertou com o Ceará, Rodriguinho e Rossi. Por outro lado, o clube anunciou a renovação do jovem atacante Ronaldo. "Atacante Ronaldo renova até o fim da próxima temporada. Atleta chegou para o sub-20, destacou-se no time de transição e terminou o ano no elenco principal", anunciou o clube.